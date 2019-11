Grêmio repete disputa com São Paulo por vaga direta para a Libertadores

publicidade

Após entrar no G-6, ultrapassar e abrir à distância de quatro pontos para o Inter, sétimo com 46, o foco do Grêmio no Campeonato Brasileiro passa a ser obter uma vaga direta para a Libertadores 2020. O adversário para ir para a fase de grupos da principal competição sul-americana é o mesmo de 2018, o São Paulo. Na edição passada do Brasileirão, os dois clubes chegaram a 30ª rodada com o Tricolor paulista com um ponto a mais que os comandados de Renato Portaluppi, que três jogos depois igualou a pontuação, mas só foi garantir a vaga na última partida do dezembro, vencendo o Corinthians, em casa, por 1 a 0.

Neste ano, a diferença é um ponto a mais para os paulistas, mas o técnico gremista acredita que é possível entrar no G-4 até o final da competição. “Sempre tive confiança, pois sei que o grupo pode fazer dentro de campo. Sei que fomos mal contra o Flamengo, mas demos uma resposta muito rápida. Quando falei que iriamos disputar (a vaga) para a Libertadores pensei no G-6 e G4. Lógico, nosso objetivo é chegar entre os quatro primeiros, mas têm outras grandes equipes brigando”, destacou.

Nas últimas oito rodadas do Brasileirão, os concorrentes irão enfrentar três equipes que também têm interesse em conquistar um lugar na Libertadores e mais o Athletico-PR, que já tem garantida a vaga por ter vencido a Copa do Brasil.

O Grêmio pegará Flamengo, no dia 17, em casa, o Palmeiras, no Allianz Parque, uma semana depois e o próprio São Paulo, na Arena, no dia 1º de dezembro. Os outros quatro jogos são contra: CSA, Chapecoense e Goias, fora, e Cruzeiro, em casa. A partida contra o Athletico-PR está marcada para o dia 27, na Arena da Baixada

Já o São Paulo, além do Tricolor gaúcho, pegará o Santos, 3º, fora de casa. No Morumbi, enfrentará o Inter, 7º. Além dos quatro concorrentes, a equipe paulista enfrentará o Fluminense e Vasco da Gama, em casa, e Ceará e CSA, fora. O jogo contra o Athletico-PR também será nos domínios do Tricolor paulista.

“Estamos a dois pontos do quarto e o Flamengo pode ganhar a Libertadores. Precisamos seguir nesta pegada, ganhando jogos e nos aproximando dos concorrentes. Faltam oito jogos e vamos ver o que vai acontecer, mas nosso objetivo é colocar o Grêmio na fase de grupos da Libertadores”, declarou Renato.

O próximo adversário do Grêmio é o CSA, na quinta-feira, às 21h, no estádio Rei Pelé. A segunda-feira é de folga geral no Tricolor e a reapresentação ocorre na terça-feira, em horário a ser divulgado pelo clube.

• Confira os jogos do Grêmio com a classificação dos adversários

07/11 – 21h – Arena – Grêmio x CSA (18º)

10/11 – 19h – Arena Condá - Chapecoense (19º) x Grêmio

17/11 – 16h – Arena – Grêmio x Flamengo (1º)

24/11 – 18h – Allianz Parque – Palmeiras (2º) x Grêmio

27/11 – 21h30min – Arena da Baixada – Athletico-PR (6º) x Grêmio

01/12 – 19h – Arena – Grêmio x São Paulo (4º)

Data e horário a serem definidos – Grêmio x Cruzeiro (16º)

Data e horário a serem definidos– Goiás (9º) x Grêmio

• Confira o gráfico do desempenho do Grêmio no Brasileirão



Foto: Reprodução CBF / CP

• Confira os jogos do São Paulo com a classificação dos adversários

07/11 – 19h30min – Morumbi – São Paulo x Fluminene (17º)

10/11 – 16h – Morumbi – São Paulo x Athletico (6º)

16/11 – 17h – Vila Belmiro – Santos (3º) x São Paulo

24/11 – 19h – Castelão – Ceará (15º) x São Paulo

28/11 – 20h30min – Morumbi – São Paulo x Vasco (11º)

01/12 – 19h – Arena – Grêmio x São Paulo

Data e horário a serem definidos – São Paulo x Inter (7º)

Data e horário a serem definidos – CSA (19º) x São Paulo

• Confira o gráfico de desempenho do São Paulo no Brasileirão



Foto: Reprodução CBF / CP