Grêmio se aproxima de acerto com volante Thiago Santos, do Dallas FC

publicidade

*Com informações do repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba

Um novo nome apareceu na mesa de contratações do Grêmio e está próximo de ser mais um reforço para esta temporada. O volante Thiago Santos, de 31 anos, do Dallas FC, está sendo adquirido em definitivo pelo Tricolor em um contrato de três anos. O anúncio deve ocorrer até o final desta semana.

Grêmio está adquirindo em definitivo o volante Thiago Santos. Contrato de 3 anos. Deve fechar nessa semana.@FutebolGuaiba — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) March 31, 2021

Thiago Santos passou pelo Palmeiras no Brasil e foi vendido ao Dallas FC no final de 2019, com quem tem contrato até o final de 2022. A boa relação entre as diretorias facilitou a liberação do volante.

Em busca de um jogador para o meio de campo, Jaílson, do Dalian Pro, e Rafael Carioca, do Tigres, foram outros atletas avaliados pela diretoria gremista.

Veja Também