Grêmio se aproxima de acerto por Luciano

O Grêmio está muito próximo de acertar a contratação do atacante Luciano. De acordo com o diretor de futebol Duda Kroeff, o clube já tinha interesse no atleta e já tem conversas adiantadas com o Fluminense para a chegada dele a Porto Alegre. A tendência é de que o jogador seja anunciado pelo time gaúcho no começo da próxima semana. A confirmação das tratativas foi feita por Kroeff após o empate em 1 a 1 no Gre-Nal, realizado no Beira-Rio.

Luciano da Rocha Neves tem 26 anos e começou a brilhar no futebol pelo Corinthians. Antes de chegar ao Fluminense, o atleta estava no Panathinaikos, da Grécia. Com o Tricolor carioca, Luciano participou de 54 jogos e marcou 20 gols.