Grêmio se aproxima de anunciar Felipão como novo treinador

*Com informações do repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba

O técnico Luiz Felipe Scolari está próximo de acertar seu retorno ao Grêmio. Após nova derrota no Brasileirão e a demissão do técnico Tiago Nunes, a direção gremista trabalha para anunciar o nome de Felipão já nesta segunda-feira. Antes mesmo da partida deste domingo, ele já era visto com bons olhos pela cúpula gremista. O desejo é que ele já esteja no CT Presidente Luiz Carvalho no período da tarde.

Felipão está próximo de ser anunciado como novo técnico do Grêmio. Ideia/desejo é que ele já esteja no CT Luiz Carvalho amanhã à tarde.@FutebolGuaiba — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) July 5, 2021

Em coletiva, o vice-presidente de Futebol, Marcos Hermann evitou falar em nomas, mas garantiu que Felipão é "sempre uma possibilidade". Na casamata gremista, Scolari venceu a Copa do Brasil de 1994, a Libertadores de 1995, a Recopa Sul-Americana e o Brasileirão em 1996.

Aos 72 anos, o comandante, que também foi pentacampeão mundial com a seleção brasileira, não trabalha desde o dia 25 de janeiro deste ano, quando deixou o Cruzeiro, onde assumiu na 19ª colocação para evitar a queda mineira para a Série C - e conseguiu - no entanto não obteve o acesso para a Série A. Foram 21 partidas, com nove vitórias, oito empates e quatro derrotas. Por questões com a direção da Raposa e promessas não cumpridas, optou por sair do clube.

A "pressa" pelo anúncio de Felipão se dá pelo péssimo momento na temporada e os próximos desafios. Com somente dois pontos, em 21 disputados, e distante 4 pontos da 16ª posição, a situação gremista é dramática na competição nacional. Na próxima rodada, o Tricolor enfrenta o Palmeiras, na quarta-feira, às 19h, em São Paulo. No sábado, o clássico Gre-Nal, às 16h30min, na Arena.

