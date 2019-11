Grêmio se divide sobre confronto de domingo ser uma “revanche” contra o Flamengo

publicidade

Quando o Flamengo entrar no gramado da Arena, no próximo domingo, para enfrentar o Grêmio pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro terão passados 25 dias desde a goleada por 5 a 0 que decretou a desclassificação do Tricolor da Libertadores. O resultado dilatado e o fim do principal objetivo da temporada poderia ser incentivo para uma espécie de revanche contra os cariocas, mas os integrantes do futebol profissional se dividem sobre o tema.

“Vamos jogar mais 10 vezes com o Flamengo e não vai acontecer o que ocorreu no Maracanã. Com todo o respeito ao Flamengo, que sempre teve e vai continuar tendo, mas , naquela noite, o Grêmio não se encontrou em campo. Eles têm uma equipe muito forte. Temos que tirar aquele jogo com exemplo. Infelizmente, negativo. Desde então, a equipe deu uma boa recuperada. São cinco vitórias em cinco jogos”, destacou Renato Portaluppi.

O técnico multicampeão evitou falar se o jogo será uma revanche contra os cariocas, mas fez questão de destacar que o Grêmio atuará como sempre e que a partida será mais uma que “vale mais três pontos”. Autor do golaço que deu a vitória para o Tricolor contra a Chapecoense, Luciano entende que time gaúcho buscará a vitória para seguir lutando pela permanência no G-4.

“Estamos desconectados daquele jogo (da semifinal no Maracanã). Vencemos cinco seguidas. Vamos ter folga e nos reapresentamos na terça-feira para pensar neles. Vamos trabalhar para isso (uma revanche). É uma grande equipe, mas vamos buscar a vitória”, declarou Luciano.

O volante Matheus Henrique não estará à disposição, pois se apresentou a Seleção Olímpica. Mesmo de longe, o meia quer assistir o confronto e confia na vitória. “Vou estar na torcida e tenho certeza que meus companheiros vão dar conta do recado”, afirmou.

A reapresentação está marcada para terça-feira, às 15h. Na quarta, a atividade será no mesmo horário. De quinta até sábado, os trabalhos ocorrem pela manhã. O jogo contra o Flamengo, na Arena, está marcado para as 16h. O Tricolor é o quarto colocado, com 56 pontos.