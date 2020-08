Grêmio se reapresenta com ambiente leve e projeta estreia no Brasileirão

publicidade

Com a confiança renovada após o triunfo sobre o Inter no Gre-Nal da última quarta-feira, o Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho iniciando a preparação para a estreia no Brasileirão, contra o Fluminense, domingo, às 19h, na Arena do Grêmio. Classificado para a final, o Tricolor decidirá o Gauchão 2020 somente nos dias 26 e 30 de agosto, contra o Caxias.

A atividade desta tarde dividiu o elenco em dois grupos: quem começou a partida na quarta-feira fez trabalhos regenerativos na academia e quem não foi utilizado, ou entrou durante o jogo, foi para o campo explorar a parte técnica.

O treinamento no campo foi comandado pelo auxiliar Alexandre Mende em espaço reduzido, com os atletas divididos em duas equipes. Para a estreia no domingo, o Grêmio poderá ter dois reforços: Victor Ferraz e Thiago Neves, que estão se recuperando de dores musculares.

O Tricolor ainda realizará dois treinos no CT Luiz Carvalho antes de enfrentar o Fluminense. Um, na tarde de sexta-feira, e outro na manhã do sábado, em que o técnico Renato Portaluppi deverá indicar quem serão os 11 escolhidos para dar início a busca pelo tricampeonato nacional.