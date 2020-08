Grêmio se reapresenta e já trabalha com foco no Ceará

publicidade

Após a vitória diante do Fluminense na estreia do Brasileirão, o Tricolor já dá sequência na maratona de compromissos. Visando o confronto contra o Ceará, a equipe de Renato Portaluppi já retomou os trabalhos no CT Luiz Carvalho.

A equipe se reapresentou nesta segunda-feira, onde realizou atividades sob orientação do treinador. Os atletas que não atuaram no domingo fizeram trabalho direcionado para a parte técnica. Já os titulares na partida realizaram trabalhos regenerativos na academia.

Após desfalcar o Grêmio na estreia, o Tricolor deve contar com dois retornos importantes. Matheus Henrique e Jean Pyerre treinaram normalmente e devem ficar à disposição de Renato Portaluppi.

O Grêmio volta a treinar na manhã desta terça-feira, no trabalho em que Renato Portaluppi deve encaminhar a partida para o confronto diante do Ceará. Após a atividade, a delegação embarca para Fortaleza às 13h.

A partida diante do Ceará, pela segunda rodada do Brasileirão, acontece no Castelão, às 21h30min. Na estreia, a equipe de Guto Ferreira foi derrotada pelo Sport, na Ilha do Retiro, pelo placar de 3 a 2.