Grêmio se reapresenta hoje para início da intertemporada

Depois de 11 dias de descanso, o Grêmio se reapresenta na tarde de hoje para iniciar a preparação para o segundo semestre. O grupo se reúne às 14h no CT Luiz Carvalho e já embarca rumo ao hotel onde ficará hospedado por uma semana, em Viamão, fazendo uma intertemporada de treinos e concentração.

O primeiro compromisso oficial depois da parada para a Copa América será daqui a 16 dias, em 10 de julho, contra o Bahia, na Arena, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta será uma semana depois, na Arena Fonte Nova. Os compromissos contra o Libertad, pelas oitavas de final da Libertadores, serão em 25 de julho, em Porto Alegre, e 1º de agosto, em Assunção.

O elenco que se reapresentará ao técnico Renato Portaluppi hoje é praticamente o mesmo que saiu de férias há 11 dias. A única chegada confirmada é a do zagueiro David Braz, que já treina no CT Luiz Carvalho. De partidas, nenhuma confirmada ainda. O desfalque será Everton, que serve à Seleção Brasileira.

Ausência prolongada

A ausência do Cebolinha pode ser prolongada em caso de uma provável venda. O atacante tricolor vive grande fase. Mudou a cara da equipe de Tite, quando ganhou a titularidade no último sábado, levando o Brasil a golear por 5 a 0, e já fez dois gols.

O desempenho chama a atenção da imprensa europeia e faz aumentar as já intensas especulações. Sob o título “A balada de Cebolinha”, o jornal The Independent, da Inglaterra, diz que o atacante do Grêmio está “conquistando a Copa América” e “acelerou a longa jornada de se envolver com o futebol internacional em uma semana e meia”.

Ele caiu nas graças também dos colegas de Seleção. “O Everton está pronto, é um cara que eu vejo jogando na Europa perfeitamente. Sempre escolhe a jogada certa, sempre se coloca bem, e isso faz a diferença”, disse o lateral Filipe Luis.