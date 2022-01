Grêmio segue no aguardo de ofertas por Douglas Costa

publicidade

Para além das polêmicas recentes e da contaminação por Covid-19, a situação de Douglas Costa permanece incerta. O atleta, que já está em isolamento preventivo, passará por uma contraprova do teste nesta terça-feira.

Contudo, de acordo com o presidente Romildo Bolzan Jr., a permanência do atleta segue indefinida. O Grêmio aguarda propostas de clubes do Brasil ou exterior, mas até agora nada chegou oficialmente, apenas consultas de outros times brasileiros. Caso surja algum tipo de oferta, o atacante deve ser liberado “se o negócio for bom para o Grêmio”, mesmo sem o clube receber qualquer tipo de pagamento.

Douglas tem vínculo de empréstimo junto à Juventus até junho de 2022. Se não for negociado pelos italianos até lá, renova automaticamente com o Grêmio até 2023. Uma vez pertencendo ao Tricolor, o clube poderia receber valor de multa se ele for vendido no segundo semestre deste ano.

De qualquer forma, se não receber nenhuma proposta oficial, Douglas Costa só permanecerá no Grêmio caso aceite reduzir seus ganhos mensais. Ainda conforme Bolzan, além do camisa 10, outros jogadores serão chamados para conversar com a direção sobre redução salarial.

