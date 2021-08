Grêmio sofre goleada do Palmeiras e está fora do Brasileiro feminino

publicidade

As gurias do Grêmio não conseguiram aproveitar a vantagem do jogo de ida e, goleadas pelo Palmeiras neste domingo, estão fora do Brasileirão feminino. O Tricolor sofreu 4 a 1 no Allianz Parque e se despede nas quartas de final da competição.

A equipe gremista teve duas chances de gol na arrancada da partida, mas depois foram envolvidas pela marcação. Aos 19 minutos, a lateral Ary aproveitou furada de bola de uma companheira e chutou para o 1 a 0 das donas da casa.

O Grêmio ainda lutou e chegou ao empate aos 35 minutos da etapa inicial. Eudimilla recebeu lançamento entre duas defensoras, invadiu a área e fulminou no canto esquerdo. O 1 a 1 dava a classificação ao Tricolor, mas durou pouco.

Na arrancada do segundo tempo, aos 3 minutos, Augustina finalizou para o 2 a 1 palmeirense. Carol Baiana ampliou para 3 a 1 em um cruzamento.

As gurias tricolores se atiraram para o ataque, mas sem organização, acabaram surpreendidas com o 4 a 1. Maria Alves deu números finais ao jogo.