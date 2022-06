Grêmio sonda situação de lateral Rodinei no Flamengo

publicidade

O Grêmio segue sua busca no mercado de transferências por reforços. O alvo mais recente é o do lateral-direito Rodinei, de 30 anos, do Flamengo. A direção tricolor sondou a situação do jogador no Rubro-Negro. No entanto, ouviu dos cariocas que a intenção não é liberar o atleta neste momento, pois com a rescisão do chileno Mauricio Isla, são apenas duas opções para o técnico Dorival Júnior na posição.

O contrato de Rodinei com o Flamengo vai até o final do ano, o que poderia facilitar uma eventual negociação entre os clubes. Outra esperança gremista para conseguir avançar nas tratativas se vale pelas movimentações flamenguistas no mercado de transferências. Conforme o repórter da Rádio Guaíba, Marcelo Salzano, o lateral argentino Montiel, ex-River Plate e atualmente no Sevilla, está negociando com a equipe carioca e pode reforçar o setor. Assim, Rodinei "sobraria" nas opções.

A lateral-direita vem sendo a sina do Grêmio desde o começo da temporada. O lateral Orejuela foi contratado no começo do ano, mas não agradou e foi repassado ao Athletico-PR. Edilson e Rodrigo Ferreira conviveram com lesões no começo da Série B e ainda não se firmaram.

Quem melhor desempenhou até ali foi o zagueiro Rodrigues, improvisado, durante o título do Gauchão. Porém, com o novo esquema, de três zagueiros, o defensor se consolidou como uma opção para a zaga e não como um “ala”. Nesta quinta-feira, o Tricolor volta a campo diante do CSA, às 21h30min, em Alagoas. O técnico Roger Machado contará com a volta de Rodrigo Ferreira após quase dois meses.

Veja Também