Grêmio tem acordo verbal com Rafael Carioca e segue em negociação com Tigres para liberação

*Com informações do repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba

O Grêmio já tem um acordo verbal com o volante Rafael Carioca, de 31 anos, que joga no Tigres, do México. Formado na base gremista, o atleta é um dos nomes escolhidos pelo técnico Renato Portaluppi e o presidente Romildo Bolzan Júnior para reforçar o time nesta temporada 2021. No entanto, o Tricolor ainda não chegou a um acerto com a equipe mexicana, que pediu 5,5 milhões de euros para liberar o jogador. Com a alta pedida, a direção trabalha para reduzir esse valor.

Outro nome na mesa de negociações é o do volante Jaílson, também ex jogador do clube. Atualmente na China, ele foi liberado para retornar ao país asiático e o Grêmio quer abrir conversas para um possível empréstimo de um ano. Na avaliação dos dirigentes, a negociação não é simples.

Embora muitos nomes tenham sido especulados - depois de Romildo garantir que trabalha para anunciar até cinco atletas inquestionáveis - o presidente mantém o sigilo, até mesmo para seus pares. De acordo com o repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, o mandatário admite aos colegas que tem duas negociações avançadas - ainda não fechadas - mas não revela os nomes.

