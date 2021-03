Grêmio tem interesse em Cássio e deve confirmar Amodeo como diretor no futebol

publicidade

Uma das mudanças que o Grêmio deve anunciar nesta semana e a saída de cargo de Carlos Amodeo, que atualmente é o CEO do clube, para assumir a função de diretor executivo de futebol. Uma das primeiras tarefas que terá no novo cargo é a de negociar a contratação do goleiro Cássio, atualmente no Corinthians.

O arqueiro é o preferido da direção e da comissão técnica para assumir a meta gremista em 2021. Aos 33 anos, o goleiro formado no Grêmio é considerado um dos maiores ídolos do clube paulista pelos títulos que conquistou nos oito anos que defende o Timão.

Recentemente, Cássio foi criticado por parte de imprensa e torcida pelo rendimento, mas tem toda a confiança da direção do Corinthians. Tanto que o clube emprestou o goleiro Walter para o Cuiabá. A tendência é de uma negociação difícil. O Grêmio está disposto a comprar o jogador ou trocar por atletas do grupo profissional.

Outra tarefa que Amodeo terá é a de contratar um profissional para a vaga do preparador físico Marcio Meira. Tulio Flores, do Athletico-PR, foi tentado, mas não houve acordo entre as partes.

Carlos Amodeo é advogado e está no clube desde 2017. É homem de confiança do presidente Romildo Bolzan Júnior que chegou a assegurar em entrevistas que apenas duas pessoas não deixariam o Grêmio até o final do seu mandato: ele e o CEO, que era conselheiro, mas abriu mão para trabalhar como profissional do clube.

Nos últimos anos, ocorreu um problema de relacionamento entre ele, Renato Portaluppi e os jogadores, mas, com o tempo e com a intermediação de Bolzan, todos passaram a se relacionar bem. Amodeo entra na estrutura do futebol em um momento que mudanças ocorrerão, não só no clube, mas no grupo profissional. A base deverá ter um maior protagonismo a partir das alterações.

Um dos pontos a favor da troca de cargo é que o executivo conhece como poucos a realidade financeira do Tricolor. Gustavo Zanchi , que já ocupou o cargo no Grêmio, será o novo CEO.