Grêmio tem interesse na contratação do atacante Sorriso

O Grêmio segue na busca para reforçar seu setor ofensivo, um dos mais carentes para a temporada 2022. E voltou mais uma vez as atenções para o Juventude: quem está na mira da direção do Tricolor é o atacante Sorriso, de 20 anos.

Até o momento, o Grêmio não oficializou nenhum contato pelo jogador. A expectativa é de que, nos próximos dias, possivelmente após a virada do ano, o Tricolor envie uma proposta e formalize o interesse.

O jogador, que tem contrato até dezembro de 2023, tem uma multa que preocupa o Grêmio. A rescisão estaria na casa dos R$ 7 milhões para o mercado nacional.

Outros clubes, no entanto, também buscam a contratação do jogador. No Brasil, o jogador faz parte da lista de desejos do Red Bull Bragantino. No futebol internacional, interessa ao Metalist, da Ucrânia.

Pelo Juventude, Sorriso disputou 50 jogos em 2021, entre Brasileirão, Copa do Brasil e Gauchão. Na temporada, marcou 4 gols e deu 4 assistências. Atuou em 36 jogos do Brasileirão, sendo 23 deles como titular.

