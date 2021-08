Grêmio tem volta de Kannemann contra o Bahia, mas Geromel fica fora dos relacionados

publicidade

*Com informações do repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba

A dupla de zaga Geromel e Kannemann não voltará a atuar neste sábado, contra o Bahia, na Arena, às 19h. Apesar do retorno do argentino ao time do Grêmio, o brasileiro fica de fora por um desconforto muscular e frustra o retorno aguardado pelo técnico Felipão. Além dele, Vanderson e Thiago Santos, suspensos, estão fora do duelo decisivo na briga contra o rebaixamento no Brasileirão e são desfalques. Alisson, Lucas Silva e Diego Souza foram relacionados, mas existem dúvidas quanto suas condições físicas.

Entre os 11 iniciais, Gabriel Chapecó segue na titularidade no gol. A dupla de zaga deverá ser Ruan e Kannemann, apesar de o argentino estar voltando de lesão. Rafinha retorna para a lateral-direita e Cortez retoma a posição na esquerda.

As principais dúvidas estão no meio de campo e no ataque. Sem o volante Thiago Santos e o meia Maicon lesionado, a trinca de jogadores será bastante modificada em relação ao último jogo contra o Cuiabá. Apenas Villasanti será mantido. As opções podem ser Fernando Henrique, Jean Pyerre, Darlan e Matheus Sarará, jovem da transição. Lucas Silva, que deixou o campo machucado na quarta, fica como alternativa.

Também com problemas físicos, Alisson pode não atuar no ataque. Se isso ocorrer, a tendência é que a vaga fique com Leo Pereira, mas existe a possibilidade de Luiz Fernando tomar a posição e jogar ao lado de Borja e Douglas Costa. Fora do time há alguns jogos, o centroavante Diego Souza também foi relacionado. O Departamento Médico gremista informou que o atacante Ricardinho ficou de fora da lista pois está tratando dores musculares.

A partida de sábado pode deixar o Grêmio a um ponto de deixar a zona de rebaixamento e colocar os baianos também na briga da degola.

