Grêmio tenta a contratação do lateral-direito Michel Macedo, do Juventude

* Com informações do repórter Rafael Pfeiffer

O Grêmio está trabalhando para a contratação do lateral-direito Michel Macedo, do Juventude. O jogador, que estava perto de uma renovação com o Juventude, pode atuar pelo Tricolor em 2022.

De acordo com o repórter Rafael Pfeiffer, da rádio Guaíba, a proposta do Grêmio travou a negociação para a permanência. O Tricolor teria oferecido o dobro do salário. O Juventude, que pretendia contar com o jogador, agora já admite a saída para Porto Alegre.

Há dois dias, o Juventude confiava na permanência do jogador. Ele estava perto de anunciar a renovação mas, com a procura do Grêmio, a negociação travou. O Juventude já renovou com o zagueiro Rafael Forster, o volante Jadson e o meia Bruninho.

O lateral-direito tem 31 anos. O jogador veio por empréstimo para a disputa do Brasileirão, cedido pelo Corinthians, mas o contrato com o clube paulista se encerra no fim do ano. Ele fez 31 partidas pelo Juventude na competição, em campo por mais de 2,7 mil minutos, e deu três assistências.

A posição é uma das carências do elenco. Rafinha, que atua no setor, deixou o clube e deve assinar com o São Paulo. O jovem Vanderson recebeu uma proposta do futebol francês e deve jogar no Mônaco.