Grêmio terá reforço de Kannemann e Jhonata Robert no Ceará

publicidade

O Grêmio encerrou neste sábado a preparação para estreia no Campeonato Brasileirão de 2021. O Tricolor encara o Ceará neste domingo, às 16h, na Arena Castelão. Com a confirmação de teste positivos de Covid-19 em quatro jogadores nessa sexta, o clube gaúcho divulgou a lista de relacionados hoje com algumas novidades: a volta do zagueiro Kannemann, o retorno de Jhonata Robert, que estava emprestado ao Famalicão, e alguns jogadores que atuaram contra o La Equidad na quinta, como Guilherme Azevedo e Victor Bobsin.

O lateral Rafinha e os atacantes Ferreira, Diego Souza e Luiz Fernando ficam de fora por estarem com Covid-19. O técnico Tiago Nunes apresentou sintomas gripais, mas, mesmo com teste RT-PCR negativo, foi vetado pelo Departamento Médico. Evandro Fornari será o técnico do Grêmio contra o Ceará.

Confira a lista de relacionados para a nossa estreia no #Brasileirão2021, contra o Ceará.



💪🏽⚽🇪🇪 #CEAxGRE #VamosTricolor pic.twitter.com/r0TicxzNey — Grêmio FBPA (@Gremio) May 29, 2021

O meia Pinãres também não foi relacionado, já que vai se apresentar para a seleção chilena. O goleiro Brenno e o meia Matheus Henrique também deixarão a delegação após a partida, convocados para a Seleção Olímpica.

Tiago Nunes apresentou sintomas gripais, mas mesmo com teste RT-PCR negativo, foi vetado pelo DM. Evandro Fornari será o técnico do Grêmio contra o Ceará.@FutebolGuaiba — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) May 29, 2021

O Grêmio deve entrar em campo com: Brenno, Vanderson, Geromel, Kanneman e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Matheus Henrique e Maicon (Jean Pyerre); Léo Pereira, Léo Chú e Ricardinho.

Veja Também