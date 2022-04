Grêmio terá Rodrigo Ferreira na vaga de Edilson contra o Operário pela Série B

publicidade

O Grêmio finalizou a preparação para encarar o Operário pela 4ª rodada da Série B. Na manhã desta terça-feira, o Tricolor realizou a última atividade em Curitiba antes de viajar a Ponta Grossa para a partida diante do Fantasma nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Germano Krüger. O técnico Roger Machado já tinha encaminhado a equipe gremista na atividade da última segunda-feira, ainda em Porto Alegre. O time deve ser praticamente o mesmo que derrotou o Guarani na última quinta-feira, com uma mudança na lateral-direita: a entrada de Rodrigo Ferreira no lugar do lesionado Edilson. Contra o Guarani, o defensor entrou após o titular sentir problema na coxa direita.

Com dores musculares, Ferreira segue de fora. Elkeson aguarda a documentação chegar da China para ser regularizado. A estreia do camisa 9 deve acontecer contra o CRB no próximo sábado, às 16h30, na Arena.

A escalação do Grêmio deve ter: Brenno; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Lucas Silva, Bitello, Campaz e Gabriel Teixeira; Diego Souza.

Com quatro pontos conquistados em três rodadas, o Tricolor está na 6ª colocação e busca a primeira vitória fora de casa no Brasileirão da Série B.

