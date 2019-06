Grêmio terá três jovens da base como novidades na reapresentação

publicidade

Quando se reapresentar no próximo dia 24 de junho, o grupo de jogadores do Grêmio terá, no mínimo, quatro caras novas no elenco. Mas isso não significa que a diretoria está contratando vários reforços. Além do zagueiro David Braz, que retorna ao futebol brasileiro após uma passagem pela Turquia, três jovens das categorias de base serão alçados à equipe profissional e aumentarão as opções para o técnico Renato Portaluppi. São eles o atacante Guilherme Azevedo, o lateral-esquerdo Guilherme Guedes e o centroavante Da Silva.

Guilherme Azevedo já fez alguns treinamentos com o grupo profissional e se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, disputada em janeiro. Recentemente, foi chamado pelo técnico Tite para um período de treinos com a Seleção Brasileira na preparação para a Copa América.

O centroavante Da Silva foi bem na Copinha e também já realizou alguns trabalhos com a equipe principal. Guilherme Guedes é o mais experiente dos três. Ele chegou a jogar nos profissionais em 2018, quando atuou no empate em 1 a 1 com a Chapecoense pelo Brasileirão. Acabou se lesionando e agora está pronto para retornar.

Sondagem

O Grêmio sondou a situação do atacante Luciano, que tem vínculo com o Fluminense. Sem receber salários no time carioca, ele estaria disposto a jogar por outro clube. O Atlético-MG também tem interesse. Luciano pediu para ficar de fora do último jogo do Tricolor carioca no Campeonato Brasileiro antes da parada da Copa América para não completar sete jogos, o que inviabilizaria uma transferência para outra equipe do Brasil.