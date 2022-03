Grêmio trabalha com foco no Ypiranga após derrota no clássico Gre-Nal

publicidade

O Grêmio já trabalha para virar de vez a página do clássico Gre-Nal, após a derrota e a má atuação na noite desta quarta-feira, no Beira-Rio. Agora, o foco é no Ypiranga, no confronto válido pela última rodada do Gauchão, no sábado.

Pensando nisso, a primeira atividade após o clássico foi realizada na tarde desta quinta-feira, no CT Luiz Carvalho. A última atividade antes da partida será na tarde de sexta-feira.

Os atletas que participaram da partida fizeram apenas exercícios na academia. Já os demais jogadores foram ao campo trabalhar em atividade de preparação física, com foco em corrida e velocidade. Depois, foi feito um treino em campo reduzido.

Roger e a comissão técnica trabalharam ações de agilidade e finalização. A reapresentação ocorre na noite desta quinta-feira, quando o grupo inicia a concentração.

O Grêmio enfrenta o Ypiranga de Erechim, líder do Gauchão, neste sábado, na Arena. A partida é válida pela 11ª e última rodada da fase de grupos do Estadual. Todos os jogos acontecem às 16h30min.

Veja Também