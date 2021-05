Grêmio treina em duas frentes visando com foco na Copa do Brasil

publicidade

O grupo de jogadores do Grêmio treinou em duas frentes nesta segunda-feira para o jogo de estreia na Copa do Brasil. Aqueles que participaram da derrota para o Ceará, por 3 a 2, treinaram no Centro de Treinamentos (CT) do Fortaleza, no Ceará. Já os atletas que permaneceram em Porto Alegre realizaram atividades no CT presidente Luiz Carvalho. O Tricolor pega na quarta-feira o Brasiliense, na Arena.

Quem atuou em mais de 45 minutos na Arena Castelão fez um trabalho regenerativo. Os demais treinaram técnica e taticamente com o auxiliar técnico Evandro Fornari. A delegação retorna nesta segunda-feira para Porto Alegre e deve desembarcar no final da tarde.

Após a chegada, eles serão liberados e só se reapresentam a partir das 15h30min, no CT, para o único treino antes do jogo da Copa do Brasil e para iniciar a concentração. Fornari seguirá no comando da equipe, já que o técnico Tiago Nunes foi infectado pela Covid-19 e está se recuperando em isolamento.

Brasiliense obtém vaga para a Série D do Brasileiro

O Brasiliense confirmou no domingo a vaga para a Série D do Brasileiro ao bater o Arquimedes, por 3 a 1, no estádio Boca do Jacaré. Os anfitriões já tinham vencido na ida por 2 a 0, na última quarta-feira, no estádio Gentil Valério, o Valerião, em Ariquemes (RO).

Como tinha a vantagem na fase preliminar da competição, o técnico Vilson Tadei, do Brasiliense, poupou titulares até da lista de relacionados, pensando no compromisso contra o Grêmio. Casos do lateral Diogo, do zagueiro Keynan, do volante Lídio, dos meias Luquinhas e Peninha e do atacante Zé Love. O clube de Brasília ficará no grupo 5 da Série D e terá como adversários: o Aparecidense-GO, o Gama-DF, o Goianésia-GO, o Jaraguá-GO, o Nova Mutum-MT, o Porto Velho-RO e o União Rondonópolis-MT.

O jogo contra o Brasiliense está marcado para quarta-feira, às 16h30min, na Arena. O jogo de volta ocorre no dia 10, no mesmo horário, no Mané Garrincha. No domingo, o Grêmio enfrenta o Santa Cruz, de Santa Cruz do Sul, no jogo único que definirá o campeão da Recopa Gaúcha 2021, no estádio gremista, em horário a ser marcado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

* Com informações da Agência Brasil

