Grêmio treina marcação alta antes de enfrentar o Ceará

publicidade

Pelo que indicou o treino, o Grêmio vai tentar tirar os espaço do Ceará no jogo do próximo domingo, na Arena, às 11h. Na penúltima atividade antes da partida, o técnico Luiz Felipe Scolari treinou marcação de pressão alta com os jogadores.

Felipão orientou seus comandados de forma a fechar espaço entre as linhas, além de pressionar assim que a bola fosse perdida. Ainda nesta sexta, paraguaio Mathias Villasanti e o colombiano Miguel Borja, que conquistaram vitórias pelas seleções de Paraguai e Colômbia, respectivamente, nas Eliminatórias da Copa do Mundo, se incorporam ao grupo, que já iniciou a concentração para o jogo. Ao todo, 32 jogadores estão relacionados.

Diante do adversário, o Grêmio tentará sair da penúltima colocação da tabela do Campeonato Brasileiro. Hoje, o Tricolor soma 16 pontos em 17 jogos, cinco a menos que o Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Na manhã deste sábado, o plantel gremista faz seu último treino antes da partida, que abre o returno do Brasileirão.

Veja Também