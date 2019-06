Grêmio vê titulares se valorizarem na Seleção

publicidade

Enquanto procura por reforços para o segundo semestre, o Grêmio vê dois de seus titulares se valorizarem no mercado. Depois do gol marcado na estreia da Seleção Brasileira na Copa América contra a Bolívia, Everton viu seu nome ganhar notoriedade. A competição entre seleções pode ser o salto que faltava para o atacante deixar o Tricolor rumo à Europa. Ainda mais se continuar em ascensão no time Tite e ganhar a vaga de titular no ataque do Brasil.

A multa rescisória para tirá-lo do Grêmio é de 80 milhões de euros. E a exemplo do que vem ocorrendo na gestão do presidente Romildo Bolzan Junior, não há desespero para vender jogadores, já que o clube apresenta uma boa situação financeira nos últimos anos. Portanto, para levar Everton, o clube comprador terá de investir alto no “Cebolinha”, que poderá se tornar o jogador mais caro da história do Grêmio.

Outro atleta que ganhou destaque nos últimos dias é o volante Matheus Henrique. Ele foi um dos principais jogadores na conquista do Torneio Toulon, na França, pela Seleção Brasileira Sub-22. “Conquista muito importante. Sempre bom começar sua trajetória com títulos e estou muito feliz por essa primeira com a Seleção. Foram jogos difíceis e a união do grupo prevaleceu para que saíssemos com a taça. Consegui ajudar com passes, gol e assistência e, agora, é descansar para fazer um bom retorno com a camisa do Grêmio”, destacou Matheus.

O grupo gremista retorna aos trabalhos no dia 24 de junho. O zagueiro David Braz será a novidade na reapresentação