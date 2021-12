Grêmio vai buscar centroavante para 2022

publicidade

Depois de anunciar três reforços (Nicolas, Orejuela e Bruno Alves) e estar perto de confirmar o quarto (Janderson), o Grêmio parte em busca do que deve ser o principal investimento para 2022: um centroavante. O clube liberou Diego Souza, que deve acertar com o Sport, e Borja, que ontem foi anunciado pelo Junior de Barranquilla. O Tricolor hoje conta apenas com Churín para a posição.

Além do centroavante, outro foco da direção do Grêmio é um meia. Jean Pyerre está fora dos planos e nessa sexta o meia-atacante Alisson teve seu contrato rescindido e acertou com o São Paulo. Com isso, o time que vai iniciar o ano em que tentará voltar para a elite do futebol brasileiro começa a ganhar forma. Muitos atletas da equipe que foi rebaixada para Série B já deixaram o grupo, e outros devem ter o mesmo destino.

O atacante Ferreira deve ir para o Fenerbahçe, da Turquia. O clube teria sinalizado que pagaria a multa rescisória de 8 milhões de euros.

Com informações de Rafael Pfeiffer.