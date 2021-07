Grêmio vai se refugiar em Atibaia após partida contra o Vitória

publicidade

O Grêmio vai se refugiar em Atibaia, no interior de São Paulo, após enfrentar o Vitória pela Copa do Brasil, nesta terça-feira. Felipão e o grupo de jogadores terão alguns dias de privacidade em um resort antes de enfrentar o Bragantino, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O mesmo local foi utilizado pela comissão técnica de Renato Portaluppi dias antes da decisão da Copa do Brasil 2020, disputada apenas em março. Trata-se de uma tentativa de remobilização do grupo, de concentração total para tentar uma reação no Brasileiro.

O Tricolor tem apenas sete pontos em 11 jogos e precisa conquistar vitórias consecutivas para sair da zona de rebaixamento. A relação com a torcida anda estremecida. Além do empate com o América Mineiro em plena Arena, o time também foi eliminado da Copa Sul-Americana na semana passada jogando em casa.

Ontem, antes do embarque da delegação para Salvador, um grupo de torcedores foi até o Aeroporto Salgado Filho protestar. Alguns deles bateram na lataria do ônibus que deixava a delegação no aeroporto. Os jogadores ouviram xingamentos quando passavam para a área de embarque.



A diretoria segue tentando contratar algum reforço, mas até o momento não conseguiu efetivar nenhuma contratação. A prioridade é trazer um centroavante. O atacante Guilherme Azevedo, que não vinha recebendo muitas oportunidades na equipe principal, foi emprestado para o Coritiba, onde disputará a Série B do Brasileirão.