Grêmio vasculha o mercado em busca de goleiro

* Com informações dos repórter João Gabriel Silva e Gutiéri Sanchez

O Grêmio segue no mercado em busca de um goleiro. Após Paulo Victor sofrer com as críticas ao longo da temporada, especialmente em partidas importantes como a eliminação para o Flamengo na Libertadores, a avaliação é de que o Tricolor precisa reforçar o setor. O favorito é Vanderlei, goleiro do Santos. No entanto, outros nomes correm por fora.

O goleiro de 35 anos foi pouco utilizado na temporada 2019 por Jorge Sampaoli. Atuou em apenas 23 partidas no ano, sendo a maioria (14) pelo Campeonato Paulista. Everson, de 29 anos, que chegou do Ceará no início da temporada a pedido do argentino, foi o titular, atuando em 41 jogos no ano, sendo 32 pelo Brasileirão.

E a tendência para 2020 é que isso se repita. O novo técnico do Santos, o português Jesualdo Ferreira, deve manter Everson como titular. Assim, o veterano goleiro do Peixe deve perder ainda mais espaço na equipe, surgindo como alternativa de mercado para o Grêmio.

Sobre Vanderlei, #Grêmio sondou o Santos sobre o goleiro, na época que negociou Madson por Victor Ferraz. Jesualdo irá utilizar Everson, Vanderlei sera reserva novamente. Empresário do atleta retorna ao Brasil na segunda-feira, dai em diante deve definir seu futuro @FutebolGuaiba pic.twitter.com/gzX1Meyf26 — João Gabriel Silva (@JoaoGSiilva) January 4, 2020

Em baixa com Sampaoli, Vanderlei obteve importantes conquistas individuais com a camisa do Santos. Foi eleito o melhor goleiro do Brasileirão em 2017, ano em que a equipe paulista ficou em 3° lugar no Brasileirão, e também estabeleceu um recorde de 746 minutos sem tomar gol, superando o então recordista Fábio Santos, que ficou 691 minutos sem tomar gol em 2006.

O Grêmio já havia sondado o Santos sobre o jogador na época do negócio envolvendo Madson e Victor Ferraz. O empresário do atleta retorna ao Brasil na segunda-feira e, a partir daí, deverá definir o futuro do atleta.

Campaña, do Independiente, corre por fora

No entanto, outro nome teria surgido nas últimas horas e corre por fora como candidato a titular da camisa 1 do Grêmio em 2020. Trata-se do uruguaio Campaña, de 30 anos, que pertence ao Independiente. A informação é dos repórteres João Gabriel Silva e Gutiéri Sánchez, da Rádio Guaíba.

A informação, vinda da Argentina, é de que a multa é de US$ 3,5 milhões. No entanto, não quer dizer que o Grêmio irá desembolsar esse valor para contar com o goleiro para a próxima temporada.

Em 2019, o Santos chegou perto de um acordo pelo jogador, que na ocasião queria deixar o clube. A equipe paulista teria oferecido US$ 3 milhões parcelados.

Campaña participou do título da Sul-Americana de 2017 com o Independiente, sobre o Flamengo, como titular daquela campanha. Uruguaio, tem passagens por times menores do país, até chegar ao Defensor, de Montevidéu, onde se destacou e conseguiu despertar a atenção do "Rey de Copas", que o contratou em 2016.