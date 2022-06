Grêmio vence o Sampaio Corrêa e entra no G4 da Série B

publicidade

O Grêmio não apresentou um bom futebol, mas aproveitou duas bolas paradas e entrou no G4 da Série B. Com dois gols de Diego Souza, o Tricolor venceu o Sampaio Corrêa na manhã deste sábado, na Arena, por 2 a 0. Com o resultado, os gaúchos estão na 4ª colocação, com 21 pontos, e contaram com o empate em 1 a 1 entre Sport e Náutico.

Diego Souza foi o grande nome da partida. O camisa 29 aproveitou jogada aérea no primeiro tempo e mostrou oportunismo para abrir o placar em Porto Alegre. Já na etapa complementar, o centroavante marcou de pênalti e se tornou o artilheiro da segunda divisão nacional, com sete gols.

O Grêmio volta a campo para enfrentar o CSA na quinta-feira, às 21h30min, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, pela 14ª rodada do Brasileirão da Série B.

Pouco futebol e gol na bola aérea

O técnico Roger Machado teve o desfalque do zagueiro Rodrigues, resfriado, de última hora. Natã entrou para formar o trio de zaga com Geromel e Bruno Alves. Na lateral-esquerda, Diogo Barbosa substituiu Nicolas, enquanto Bitello ocupou o lugar de Thiago Santos no meio-campo. Na frente, a equipe gremista teve o retorno de Diego Souza.

Com o apoio do seu torcedor, o Grêmio tomou a iniciativa da partida e ocupou o campo de ataque com a posse de bola. Porém, com dificuldade na criação das jogadas, pouco levou perigo nos primeiros minutos. O primeiro chute aconteceu aos 12. Geromel, da intermediária, finalizou longe do gol de Luiz Daniel.

Aos 16 minutos, Gabriel Teixeira teve a primeira oportunidade mais clara de gol. Em jogada rápida, o camisa 17 do Grêmio recebeu de Diogo Barbosa, invadiu a área e, na hora da finalização, foi travado pelo zagueiro do Sampaio Corrêa. Aos 21, Janderson fez boa jogada pela esquerda e cruzou. A zaga do Sampaio Corrêa cortou e Villasanti finalizou de primeira da entrada da área. A bola foi à direita da meta do time maranhense.

A iniciativa gremista quase resultou em gol aos 26 minutos. Em jogada rápida, Villasanti deu belíssimo passe para Janderson. O camisa 20 invadiu a área e finalizou para grande defesa de Luiz Daniel. A primeira finalização do Sampaio Corrêa aconteceu seis minutos depois. Aos 32, André Luiz pegou a sobra na entrada da área e mandou muito longe da meta de Gabriel Grando.

Se não conseguia chegar com bola trabalhada pelo chão, o Tricolor abriu o placar na bola aérea. Aos 33 minutos, após cobrança de falta da esquerda, Bruno Alves desviou de cabeça e a bola tocou no travessão. Na sobra, Diego Souza, dentro da pequena área, só completou de cabeça para o fundo das redes, 1 a 0.

O segundo chute do Sampaio Corrêa aconteceu aos 40. André Luiz experimentou da intermediária e mandou à direita da meta de Gabriel Grando. Os minutos finais da primeira etapa, até o apito do árbitro Andre Luiz de Freitas Castro, foram sem nenhum lance de perigo, com o Grêmio administrando a vitória parcial.

Segundo gol e jogo liquidado

Em desvantagem no marcador, o Sampaio Corrêa voltou mais ofensivo para o segundo tempo. Aos 4 minutos, Ygor Catatau invadiu a área e, na hora da finalização, foi atrapalhado pelo zagueiro Natã, que impediu o chute do atacante maranhense. Aos 8, Mateusinho experimentou da intermediária. A bola desviou na zaga gremista e o goleiro Gabriel Grando colocou para escanteio.

Com a melhora do Sampaio Corrêa, Roger Machado fez duas alterações com o intuito de voltar a ter mais ímpeto na partida. Nicolas e Elias entraram nos lugares de Diogo Barbosa, que saiu vaiado, e Janderson.

A Bolívia Querida voltou a assustar aos 19 minutos. Mateusinho tabelou com Ygor Catatau e finalizou da entrada da área. A bola passou perto da trave esquerda da meta gremista. A resposta do Tricolor foi imediata. Aos 21, em jogada de contragolpe, Diego Souza serviu Gabriel Teixeira. O camisa 17 finalizou de esquerda e o goleiro Luiz Daniel espalmou para escanteio.

Os visitantes quase empataram aos 26 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola foi desviada no primeiro poste e Nilson quase completou para o fundo das redes na segunda trave.

O Grêmio liquidou o confronto na Arena aos 31 minutos. Na saída de bola errada do Sampaio Corrêa, Gabriel Teixeira roubou e acionou Diego Souza, que tentou o passe, mas a bola tocou na mão de Nilson Júnior. O árbitro marcou pênalti. Na cobrança da penalidade, o camisa 29 bateu no canto esquerdo do goleiro Luiz Daniel, que acertou o canto, mas não alcançou a bola, 2 a 0. O centroavante gremista chegou ao sétimo gol na Série B, o artilheiro da competição.

O Tricolor ainda teve um gol anulado aos 41 minutos. Em jogada de velocidade, Bitello deu belo passe para Campaz, que dominou e tocou na saída do goleiro do Sampaio Corrêa. Porém, o camisa 7 estava adiantado e o VAR corrigiu a arbitragem de campo.

Veja Também

Campeonato Brasileiro Série B - 13ª rodada

Grêmio 2

Gabriel Grando; Natã (Thiago Santos), Geromel e Bruno Alves; Varela, Bitello, Villasanti (Lucas Silva) e Diogo Barbosa (Nicolas); Gabriel Teixeira (Campaz), Janderson (Elias) e Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

Sampaio Corrêa 0

Luiz Daniel; Mateusinho (Gabriel Furtado), Allan, Nilson Júnior e Lucas Hipólito (João Victor); André Luiz, Ferreira (Rafael Costa) e Eloir; Renatinho, Gabriel Poveda (William) e Ygor Catatau (Eron). Técnico: Léo Condé.

Gols: Diego Souza, aos 33 minutos do primeiro tempo e 31 minutos do segundo tempo (G)

Cartões amarelos: Lucas Araújo e Eloir (SC)

Arbitragem: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Data e hora: 18 de junho, sábado, às 11h

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)