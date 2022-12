Grêmio vive expectativa de assinar com Suárez, mas adota cautela para evitar novo "caso Ronaldinho"

publicidade

Após acertar bases salariais e receber o "ok" de Luis Suárez, o Grêmio vive a expectativa pela assinatura do contrato e o anúncio oficial de uma das maiores contratações de sua história. No entanto, a direção gremista adota cautela para evitar uma nova frustração como no "caso Ronaldinho", em 2011.

Conforme a setorista do Correio do Povo, Mauri Dorneles, o Tricolor não deve assinar com o camisa 9 neste domingo de Natal e a tendência é que a situação avance para a próxima semana. Nas lojas do clube, camisas com o nome do centroavante já estão sendo confeccionadas.

Em contato com o colunista Hiltor Mombach, um membro da direção do Grêmio reiterou que Suárez manifestou seu desejo de atuar em Porto Alegre. "Ele quer vir. Falta o contrato assinado".

Ainda conforme o cartola, a "demora" para a oficialização se deve pela postura cautela e pelo momento da transação. "É uma transação internacional que está sendo feita no Natal e perto do Ano Novo. Temos o cuidado de não pedir as caixas de som. Só vamos anunciar quando as coisas estiverem 100% definidas."

