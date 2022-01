Grupo de Transição do Grêmio deve atuar em mais partidas do Gauchão

publicidade

O empate diante do Brasil de Pelotas, no Bento Freitas, pode ter sido a última partida do Grupo de Transição do Grêmio no Campeonato Gaúcho. No entanto, conforme o diretor de Transição do Clube, Kevin Krieguer, são fortes as chances do elenco ter novas oportunidades ao longo da competição.

“Acredito que teremos novas chances, visto que o elenco principal ainda está no meio da pré-temporada. E também confio que alguns atletas do grupo serão utilizados no grupo principal”, disse o dirigente após a partida em Pelotas.

Segundo Krieguer, os dirigentes devem se reunir com o vice de futebol, Dênis Abrahão, e avaliar a continuidade do trabalho. A Transição deixa o Gauchão invicta, com uma vitória e um empate. Nomes como Elias Manoel e Rildo ganharam destaque e devem ser integrados ao elenco principal. O primeiro, inclusive, é o artilheiro da competição com três gols.

Umas das exigências do técnico Vagner Mancini ao renovar com o Tricolor foi uma pré-temporada de, no mínimo, 30 dias. Nas projeções do diretoria, o Grupo de Transição iniciaria o Gauchão e faria sua última partida no último sábado. Com o fim do período, o elenco principal assume a competição a partida da próxima quarta-feira, diante do São José, às 16h30min, na Arena.

Sobre a participação dos jovens nesse início, Krieguer avaliou como “parte do processo de evolução” dos jogadores. “Estrear na Arena, depois vir para o Bento Freitas e encarar a torcida adversária. É um cenário que eles vão enfrentar na carreira. Esse legado fica para a vida deles”, afirmou