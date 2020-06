Guilherme Guedes sonha com carreira de alto nível e agradece dicas de Cortez

publicidade

Com a saída de Caio Henrique, o lateral esquerdo Guilherme Guedes, de 21 anos, deve ganhar mais espaço no grupo profissional do Grêmio. O jogador que chegou ao Tricolor com nove anos foi o entrevistado após o treino físico da manhã fria desta quarta-feira no Centro de Treinamentos presidente Luiz Carvalho. O jogador falou da satisfação de treinar no grupo principal e poder atuar com atletas que o inspiram.

“Estou muito feliz por estar no Grêmio e nos profissionais, mas ainda não conquistei tudo o que eu quero. Aos poucos, com trabalho e dedicação, vou conseguir”, revelou. “Quero ter uma carreira de sucesso e ser um jogador de alto nível”.

Guedes estreou entre os profissionais, em 2018, mas, no ano seguinte, acabou emprestado para a Ponte Preta em 2019 para ganhar experiência. No Tricolor, ele disputará vaga com Cortez. Apesar da concorrência por uma vaga, o jovem agradece os ensinamentos que tem recebido do companheiro.

“Me inspiro muito no Marcelo (do Real Madrid), que é a referência na lateral esquerda. E trabalhando com o Cortez, ele me dá um norte e muitas dicas. Está me ajudando muito”, destacou o lateral que se considera um “gremista apaixonado”.

Antes da primeira oportunidade entre os profissionais do Grêmio, Guilherme Guedes foi um dos quatro jogadores das categorias de base que tiveram a oportunidade de participar de um treino da Seleção Brasileira do técnico Tite em 2017. O trabalho realizado no CT tinha apenas 14 jogadores e ele, Jean Pyerre, Patrick e Conrado foram chamados para completar a atividade.

“É o sonho de todas as crianças poder trabalhar com os seus ídolos. Fiquei muito feliz”, concluiu.

O Grêmio treinará todos os dias da semana de manhã com o elenco dividido em cinco grupos. A expectativa é que o Gauchão volte a ser disputado na segunda quinzena de julho ou início de agosto.