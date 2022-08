Guilherme pode ter nova sequência no Grêmio após lesão de Ferreira

publicidade

A temporada de 2022 não tem sido boa para Ferreira. Nessa segunda-feira, o departamento médico confirmou o uma distensão muscular de grau dois no músculo posterior da coxa esquerda do atleta. Este é o quarto problema clínico do atacante. Além da terceira lesão muscular, o jogador também foi acometido de uma hérnia inguinal, problemas que o tiraram bom tempo de ação. Diante deste novo problema, Guilherme deverá ganhar no Grêmio mais uma sequência de jogos até a recuperação do titular, que pode levar cerca de dois meses.

A lesão de Ferreira foi sentida no domingo, contra o Cruzeiro, quando o jogador pediu para ser substituído no segundo tempo. Ele saiu do gramado demonstrando bastante desconforto na região, chegando a derramar lágrimas no banco de reservas. Já na saída de campo, o próprio atacante declarou que a região sentida era a mesma de sua lesão anterior. De acordo com a nota do DM, ele já iniciou tratamento com a fisioterapia e será avaliado semanalmente para o retorno aos treinamentos.

A oportunidade de Guilherme mostrar serviço no time de Roger Machado será na sexta-feira, quando o Grêmio enfrentará o Ituano, na Arena, às 19h. Com 44 pontos, o Tricolor tentará retomar a vice-liderança da Série B.

