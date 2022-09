Guto Peixoto retira candidatura à presidência do Grêmio

publicidade

Depois de fazer apenas 834 votos, 6,46% da eleição ao Conselho Deliberativo, e não conseguir eleger nenhum nome com a Chapa 2 - Grêmio Amor Copero, o até então postulante à presidência Guto Peixoto retirou sua candidatura no final da tarde desta quinta-feira. Em comunicado enviado à imprensa, o atual vice-presidente eleito externou os motivos da desistência ao pleito.

Nota oficial de Guto Peixoto, retirando a candidatura à presidência do Grêmio.@GuaibaEsporte pic.twitter.com/bp4K6EMzzZ — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) September 29, 2022

Guto era o nome da situação, representante da gestão Romildo na disputa. Na nota, o agora ex-candidato explicou a retirada do pleito em razão de não ter conseguido eleger conselheiros com seu movimento político no último final de semana. Contudo, afirmou ser convicto de que alcançaria, na eleição dentro do Conselho Deliberativo - o primeiro turno - alcançar a cláusula de barreira necessária para ir ao “pátio” (disputa do voto dos sócios-torcedores).

Porém, Guto explicou que sua saída respeita a vontade do torcedor em sua decisão. “Comunico que estou retirando minha candidatura, acolhendo e respeitando o recado do torcedor, ainda que entendendo não ser eu, pessoalmente, o destinatário da desaprovação”, destacou.

Guto Peixoto é atual vice-presidente desde dezembro de 2020, quando substiuiu o conselheiro Marco Bobsin, que faleceu durante a pandemia.

