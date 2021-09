Hermann reconhece Grêmio "muito mal" contra o Athletico, mas descarta problema anímico

publicidade

Quando dependia somente de si para deixar o Z4, o Grêmio novamente sucumbiu e foi amplamente superado pelo Athletico Paranaense por 4 a 2 na Arena da Baixada. Segundo o vice-presidente de futebol, Marcos Hermann, a equipe realmente não teve um bom desempenho no último domingo e precisa se recuperar já nas próximas partidas. “Jogamos muito mal, realmente. Estivemos muito mal em campo. Felizmente, nossa situação na tabela mudou muito pouco. Temos dois jogos a menos. Agora, é uma situação de tempo e tranquilidade. Temos que melhorar o anímico agora após uma derrota assim, temos uma semana para trabalhar e entrar em campo e fazer um bom jogo contra o Sport”, explicou em entrevista ao programa Repórter Esportivo, da Rádio Guaíba.

O dirigente também falou sobre o seu “erro” de previsão de quando o Grêmio deixar o Z4. Logo na chegada de Felipão, Hermann projetou para setembro a saída do Tricolor. “A previsão de sair do Z4 em setembro não se confirmou porque uma rodada foi cancelada. Também não muda muito sair em setembro ou em outubro”, disse. A partida atrasada é contra o Atlético Mineiro, líder do campeonato, no Mineirão. “A primeira meta é sair da zona e ela continua igual. Temos que melhorar e nós vamos melhorar. Temos capacidade para isso. Vínhamos de vitórias em sequência e de boas atuações”, acrescentou.

No duelo de domingo, o meia Douglas Costa teve sua primeira participação em gol desde seu retorno ao Grêmio. Ele deu uma assistência para Vanderson descontar. Conforme o vice de futebol, o jogador ainda fará partidas de excelência: “O Douglas Costa é diferente do ponto de vista técnico. Claramente. É do altíssimo nível. Não jogava competitivamente desde o ano passado. Talvez ele tenha que administrar melhor toda a potência que tem”, afirmou. “Logo logo ele fará uma partida de encher os olhos.”

Ainda no Z4, o Tricolor recebe o Sport, às 20h30min, na Arena, pela 23ª rodada do Brasileirão. Em caso de vitória e tropeços de Bahia e Santos, o Grêmio deixa a zona de rebaixamento pela primeira vez no campeonato.

Veja Também