Hermann vê "boa vontade" de Ferreira na renovação com o Grêmio

A negociação entre Grêmio e o atacante Ferreira devem avançar nas próximas semanas, revelou o vice-presidente de Futebol, Marcos Hermann. Segundo o dirigente, que concedeu entrevista coletiva após a vitória gremista sobre o Santa Cruz, neste domingo, existe uma boa vontade entre as partes para que a renovação ocorra.

"Temos conversado com o representante do Ferreira, percebo um astral muito legal nele no dia a dia do clube, além do futebol que ele joga. E com as conversas acontecendo, só posso acreditar que vamos evoluir para um final positivo", avaliou.

Segundo o repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, nas reuniões que ocorrerão, o atacante Ferreira deve apresentar aos dirigentes gremista uma proposta de renovação com valorização salarial. Conforme o seu representante, Pablo Bueno, o jogador desperta interesse de clubes do exterior, mas a prioridade é a permanência na Arena. Ideia deve ser uma renovação até o final de 2024, com uma valorização salarial.

Bueno explica que ainda não foi apresentada nenhuma proposta para renovação, e que conversas ocorrerão ao longo da próxima semana. Dentro do clube, no entanto, já se tem uma ideia do que será colocado em discussão. Atualmente, o atacante de 23 anos encontra-se na terceira faixa de remurações do clube gaúcha. Conforme apurado, a ideia de seu staff é de que ele passe para o grupo de jogadores com os salários mais altos, que incluem Pedro Geromel, Walter Kennemann, Maicon, Rafinha e Douglas Costa.

