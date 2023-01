Imprensa internacional exalta apresentação de Suárez no Grêmio: "Verdadeira loucura"

publicidade

A chegada de Luis Suárez ao Grêmio rendeu manchetes pela América do Sul e pelo Mundo. Na avaliação do tradicional Diário Olé, da Argentina, a cerimônia de apresentação e a contratação de Suárez comprovaram o retorno tricolor a primeira prateleira do futebol brasileiro.

“Grêmio está se preparando com tudo para enfrentar este 2023 e quer lutar em todas as frentes". Portal do Uruguai, o El País, pelo Ovácion, fez uma cobertura como se o Pistolero fosse atuar novamente no país. Afinal, é o maior artilheiro da história da Seleção Uruguaia.

Pistolero! Suárez passa pela Arquibancada Norte em sua volta olímpica na Arena pic.twitter.com/rGVAWXAryC — GrêmioCP (@GremioCP) January 4, 2023

"O morador de salto foi protagonista de uma apresentação espetacular repleta de torcedores", publicou.

Na ESPN Uruguay, a palavra para resumir o evento foi: "Tremendo". O jornal português Record definiu como uma "verdadeira loucura" o que os gremistas fizeram. "Ambiente de euforia clara entre os adeptos". Conforme balanço gremista, mais de 30 mil torcedores foram ao estádio para os boas-vindas.

Veja Também