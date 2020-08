Inscrição de Everton aparece no BID da CBF e meia pode enfrentar o Vasco da Gama

publicidade

A inscrição do meia-atacante Everton foi publicada Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol no início da tarde desta sexta-feira e ele está à disposição de Renato Portaluppi para o confronto contra o Vasco da Gama, no domingo, às 16h, em São Januário. Ele e Robinho voltaram a trabalhar com o restante do elenco no treino comandado por Renato Portaluppi no período da manhã no CT Carlos José de Castilho, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o segundo treino visando o confronto contra o líder.

Na atividade, o treinador voltou a contar com Victor Ferraz e Paulo Miranda, que se recuperaram de lesões. Diego Souza e Maicon permaneceram na academia onde realizaram musculação e fisioterapia. O centroavante ficará afastado dos treinos por 10 dias.

Na atividade, o treinador comandou um trabalho em campo reduzido com duas equipes. Na sequência, os atletas fizeram exercícios de ataque contra a defesa. Na parte final, as finalizações foram treinadas pelo grupo.

O Grêmio informa que recebeu no início desta tarde os resultados da rodada de testes oferecidos pela CBF no protocolo sanitário do #Brasileirão2020. Foram feitos 47 testes do método RT-PCR e todos os resultados foram negativos. https://t.co/Ul25T9seW3

📸:Lucas Uebel / Grêmio FBPA pic.twitter.com/nB2H1sFB8H — Grêmio FBPA (@Gremio) August 21, 2020

Segundo texto publicado pela assessoria de imprensa do Grêmio no site oficial, “os atletas Kannemann e Orejuela podem ser tendência no jogo, visto que estão suspensos para a primeira partida da final do Gauchão, na próxima quarta-feira, dia 26, contra o Caxias”. Ou seja, Renato Portaluppi deve preservar novamente o time titular no Brasileiro. Desta vez, contra o líder, para a decisão do estadual.

O Grêmio encerra a preparação no sábado, às 9h30min, no CT do Fluminense. Após o compromisso de domingo, a delegação retorna imediatamente para Porto Alegre.