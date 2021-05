Interino, Fornari destaca rendimento do segundo tempo do Grêmio e lamenta gol do final

publicidade

O técnico Tiago Nunes contraiu Covid-19 e o auxiliar Evandro Fornari foi o interino do Grêmio na derrota para o Ceará, por 3 a 2, no Castelão, com um gol nos acréscimos. Ele admitiu que a equipe não teve um bom rendimento no primeiro tempo, mas ressaltou a melhora na etapa final, com as entradas de Jean Pyerre, Cortez e Jhonata Robert para as saídas de Diogo Barbosa, Léo Pereira e Lucas Silva.

“Não conseguimos repetir o que vinhamos fazendo em outros jogos no primeiro tempo. Tanto para marcar, como para jogar. Estávamos sempre um tempo atrás na marcação. A circulação foi muito lenta. Tivemos algumas combinações, mas muito poucas. Fizemos umas alterações no intervalo, voltamos melhor no segundo tempo, sendo mais ofensivos na subida de bloco. Conseguimos jogar mais e segurar a bola no campo do adversário. O Jean Pyerre e o Matheus permaneceram entre linhas e com isso tivemos mais combinações no último terço, criando um pouco mais de oportunidades”, destacou.

O auxiliar que comandou o Grêmio revelou que a opção por Lucas Silva e Jean Pyerre no banco foi tomada devido à forma como o adversário vinha atuando nas últimas partidas. Fornari ainda eximiu o jovem zagueiro Ruan do erro que ocasionou o segundo gol, quando tentou dar um balãozinho no atacante Cléber, no meio de campo. E falou sobre o gol sofrido nos descontos que valeu o ponto do empate.

“É muito difícil expor qualquer coisa após o jogo. Teremos a semana toda para fazer as correções. Foi um lance muito atípico, pois a bola bate no poste e depois o adversário conseguiu fazer uma boa finalização. Estamos trabalhando essa questão da bola parada e vamos corrigir”, declarou.

A delegação gremista retorna de Fortaleza na segunda-feira e chega a Porto Alegre às 20h. Os atletas que não viajaram treinarão no CT presidente Luiz Carvalho no período da manhã. O próximo compromisso do Tricolor é contra o Brasiliense, na quarta-feira, às 16h30min, na Arena, no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil.

Veja Também