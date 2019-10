Jean Pyerre corre ao redor do gramado em primeiro treino do Grêmio na semana

publicidade

A primeira boa notícia para o torcedor do Grêmio veio logo no início da semana, já na preparação para o duelo contra o Ceará. Na primeira atividade do Grêmio, nesta segunda-feira, no CT Luiz Carvalho, o meia Jean Pyerre correu ao redor do gramado, o que aumenta a confiança para a presença do jogador no jogo de volta da semifinal da Libertadores, contra o Flamengo, no Maracanã, no dia 23 de outubro.

O meia fez seu trabalho físico, enquanto o grupo principal participava de uma atividade no gramado. Jean foi acompanhado pelo fisioterapeuta do Tricolor, Gustavo Cardoso.

Jean Pyerre, em recuperação de lesão muscular, realiza corridas leves ao redor do gramado. @FutebolGuaiba pic.twitter.com/Ww9EFFrVqL — Eurico Quadros (@euricoquadros) October 7, 2019

O time do coletivo, disputado contra a equipe do sub-19, foi formado por jogadores que não estiveram em campo no empate em 0 a 0 contra o Corinthians, no sábado. Os atletas que atuaram no fim de semana participaram de um trabalho na academia, além de corridas leves.

Quem também trabalhou normalmente foi o zagueiro Pedro Geromel. A tendência é que o jogador faça retreinamento e, em breve, esteja a disposição. A expectativa é de que Geromel tenha condições de atuar contra o Flamengo. Maicon, que já atuou contra Flamengo e Corinthians, também treinou sem dores, visando recuperar o ritmo para o jogo de volta da semifinal da Libertadores.

Assim, a equipe foi a campo com Brenno; Thaciano, Geromel, Paulo Miranda e Capixaba; Michel, Rômulo, Patrick, Luciano e Pepê; Diego Tardelli. Na segunda etapa, Renato sacou Tardelli e colocou Ferreira aberto, com Luciano centralizado, e Patrick como meia centralizado.

Everton, Matheus Henrique e Kannemann foram ausências, por conta das convocações para as seleções brasileira e argentina. Rodrigues, Darlan e Da Silva também ficaram de fora, por conta do primeiro jogo da final do Brasileirão de aspirantes, no Beira-Rio, na tarde desta segunda-feira.