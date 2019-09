Jean Pyerre exalta "gol mais bonito como profissional" pelo Grêmio

publicidade

O meia Jean Pyerre classificou o gol marcado por ele neste domingo como "o mais bonito como profissional" com a camisa do Grêmio. O jogador abriu o placar com um golaço na Arena, na vitória por 3 a 0 sobre o Goiás.

O jogador citou a cobrança nos treinos para que arrisque de fora da área, por conta da qualidade na finalização de média distância. "Eles me cobram pra chutar a gol. A gente treina finalização, tem um bom aproveitamento nos treinos. É mais pelo momento do jogo. Calculei e deu certo", comemorou.

O meia Alisson reconheceu a dificuldade do jogo, e a importância de somar pontos em casa para chegar ao objetivo de "se manter no pelotão de cima", próximo aos classificados para a Libertadores de 2020. "Fizemos uma grande partida. Marcamos 3 gols, estávamos concentrados e conseguimos a vitória, que é o mais importante", destacou.

O zagueiro David Braz foi outro que se manifestou após a partida. Confessou que irá "dar uma secadinha" nos adversários para que o Tricolor possa se manter na briga pela vaga, e citou a necessidade de manter a sequência. "Agradeço a confiança dos companheiros e da minha família, e vou tentar retribuir da melhor maneira possível aqui", frisou.

Com a lesão de Léo Gomes, o lateral Galhardo deve ganhar sequência como titular pelo setor direito. Ele exaltou a necessidade de "ganhar confiança", e da importância do que é passado pelo técnico Renato para seguir no trabalho. "Ele me deu confiança desde que eu cheguei aqui. Falou da minha qualidade, que a minha hora ia chegar. Uma pena ser na lesão de um companheiro, mas quem joga no Grêmio precisa estar preparado", ponderou.