Jean Pyerre prega atenção máxima para decisões fora de casa

O meia Jean Pyerre falou em entrevista coletiva sobre a necessidade de construir bons resultados nos jogos de ida para as decisões que o Tricolor terá pela frente nos mata-matas. Na tarde desta segunda-feira, o sorteio de mandos da Copa do Brasil colocou o Grêmio para decidir fora de casa diante do Athletico-PR. A situação será a mesma enfrentada na Libertadores, na qual a equipe decide longe da Arena contra o Libertad.

Para o primeiro jogo diante dos paraguaios, já nesta quinta-feira, o meia falou sobre a importância de estar atento e "ligado" no jogo para construir um resultado favorável. "Quanto menos problema levarmos de Porto Alegre, melhor para a gente. Não podemos cometer erros e precisamos fazer o máximo de gols possível", projetou.

O adversário é um conhecido do Tricolor. Na fase de grupos da competição, uma vitória para cada lado. Na Arena, no entanto, o Grêmio foi surpreendido pelo adversário. Jean falou sobre as lições tiradas dos primeiros enfrentamentos. "Eles pressionam bastante. Já ter enfrentado ajuda, a gente já sabe como o adversário joga", comentou.

Jean elogiou o companheiro Luan, autor do gol de empate no clássico Gre-Nal. "Todo mundo sabe da importância dele para o elenco, e ficamos feliz por ele ter marcado. Esperamos que ele possa seguir nos ajudando cada vez mais. Só quem tem a ganhar com isso é a gente", destacou.

O meia também comentou o incidente ocorrido no Beira Rio, após o clássico do último sábado. Jean lamentou o fato, disse que o grupo conversou sobre o fato e espera poder auxiliar de alguma forma. "Queríamos ter a oportunidade para eles poderem viver um momento diferente do que ele viveu".

Ainda sobre o fato, o jogador também afirmou que os responsáveis no clube já estão cuidando do fato, para oportunizar ao menino e à mãe uma experiência diferente, já no jogo de quinta-feira, diante do Libertad.