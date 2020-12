Jean Pyerre tranquiliza torcida do Grêmio nas redes sociais: "Domingo tem mais"

publicidade

Apesar da vitória por 2 a 0 diante do Guaraní e a classificação para as quartas de final da Libertadores, a torcida do Grêmio levou um susto na noite desta quinta-feira. Aos 44 minutos, já vencendo por 1 a 0, Jean Pyerre deixou o campo sentindo dores musculares, e a suspeita de lesão já começou a rondar o vestiário Tricolor.

No entanto, o próprio Jean Pyerre tratou de tranquilizar a torcida. Afirmou estar "tudo bem" e disse que "domingo tem mais", ao comemorar a classificação para a próxima fase da Libertadores.

Ola amigos, boa noite! Apenas passando pra avisar, que tá tudo bem! Tudo certo! Quem há de se preocupar não se preocupe. Classificados e segue o baile que domingo tem mais. É us guri! 💪🏽👏🏽🇪🇪 — 10Jp 🧠👨🏽‍💼🕴🏾 (@10jeanpyerre_) December 4, 2020

No domingo, o Grêmio enfrenta o Vasco, às 16h. A partida, válida pela 24ª rodada do Brasileirão, acontece na Arena do Grêmio.

Classificado para a próxima fase da Libertadores, o adversário na próxima fase é o Santos. Por ter campanha inferior, faz o primeiro jogo na Arena e o segundo na Vila Belmiro, no litoral paulista. As datas vão ser definidas pela Conmebol.

Veja Também