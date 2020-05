Jogadores do Grêmio passam por testes de agilidade e realizam avaliações físicas

publicidade

Divididos em seis grupos, separados em dois turnos de atividades, para respeitar as medidas de distanciamento, os jogadores do Grêmio foram analisados pela preparação física e fisiológica em treinamentos específicos durante atividade realizada neste sábado, no CT Luiz Carvalho.

Buscando um recondicionamento, os atletas fizeram atividades de agilidade, que consistem em trabalhos de mudança de direção, aceleração e desaceleração. O treino foi acompanhado pelo fisiologista, Marco Aurélio Melo.

Contratado no começo desta temporada, o volante Lucas Silva concedeu entrevista aos canais oficias do Tricolor e salientou a importância das orientações recebidas durante as férias forçadas, para que os jogadores tenham chegado em boa forma.

“A gente sempre teve constante comunicação com o Clube e os profissionais da fisiologia, nutrição e preparação física. Eles nos orientaram a tomar muita água e não deixar a parte da alimentação e nem os treinamentos de lado, para realizar sempre que possível. Tive contato sempre e, mesmo longe, foi possível praticar, tanto que as avaliações foram muito boas por conta desse contato que tivemos”, explicou.

Os treinos voltam na próxima segunda-feira, com atividades pela manhã e pela tarde.