Jogadores do Grêmio realizam primeiro treino com bola após paralisação

publicidade

Os jogadores do Grêmio voltaram a ter contato com a bola no treino da manhã desta quinta-feira, após a longa paralisação do futebol por causa da pandemia. Seguindo os protocolos de prevenção a Covid-19, o trabalho foi apenas para os grupos D, E e F e foi comandado pelo auxiliar técnico Alexandre Mendes, já que o técnico Renato Portaluppi segue em isolamento por recomendação médica.

O gramado foi divido em quatro setores, seis atletas divididos em duplas tinham que percorrer um circuito, onde trocavam passes, cruzar o zigue-zague (com estacas) com corridas, conduzir a bola e fazer o deslocamento lateral. A última parte foi de conclusões a meta. Os goleiros também voltaram a trabalhar com bola, com cruzamentos do preparador Mauri Lima.

No período da tarde, os grupos A, B e C realizarão as mesmas atividades. O Grêmio dividiu o elenco em dois grupos menores para conseguir manter o distanciamento necessário para evitar a propagação do coronavírus e atender as exigências das autoridades de saúde do Estado.