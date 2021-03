Jogo de volta entre Grêmio e Ayacucho será em Quito, no Equador

publicidade

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) confirmou, na tarde desta segunda-feira, que a partida de volta entre Grêmio e Ayacucho (Peru), pela fase premilinar da Libertadores, irá ocorrer no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador. O jogo está marcado para 16 de março, às 21h30min no horário de Brasília.

🏟️ Local definido!



🇵🇪⚽🇧🇷 O jogo de volta entre @fc_ayacucho e @Gremio, no dia 16/3, pela Fase 2 da CONMEBOL #Libertadores, será realizado no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito.#GloriaEterna pic.twitter.com/dq2FBbgiYc — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) March 8, 2021

A partida de ida acontece nesta quarta-feira, dia 10, às 21h30min, no Estádio Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Se avançar na fase 2, a equipe de Renato Portaluppi enfrentará Unión Española ou Independiente del Valle na terceira fase.