Jurídico do Grêmio trabalha para liberar Arquibancada Norte contra o Juventude

publicidade

*Com informações do repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba

O Departamento Jurídico do Grêmio aguarda despacho do Juizado do Torcedor, mas já trabalha com a liberação da Arquibancada Norte para o jogo contra o Juventude, no próximo domingo, pelo sexta rodada do Gauchão 2022. O setor está interditado desde a partida contra o Palmeiras, pelo Brasileirão 2021, em outubro.

Liberação se dará em âmbito regional. Para os jogos da Série B e da Copa do Brasil, Grêmio ainda precisa cumprir 5 jogos de interdição da Arquibancada Norte.@FutebolGuaiba https://t.co/JVtab2BIvF — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) February 7, 2022

A suspensão aconteceu após cenas de vandalismo e invasão de torcedores no campo de jogo. Até com a cabine do VAR acabou vandalizada.

Conforme o repórter Rafael Pfeiffer, a liberação, se confirmada, acontecerá em âmbito regional. Para os jogos da Série B e da Copa do Brasil, Tricolor ainda precisa cumprir 5 jogos de interdição do local.

Veja Também