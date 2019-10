Kannemann é convocado para amistosos da Argentina em novembro

publicidade

O zagueiro Walter Kannemann, do Grêmio, foi convocado pelo técnico Lionel Scaloni para os amistosos de novembro da seleção da Argentina. O primeiro será contra o Brasil, no dia 15, em Riade, na Arábia Saudita. O segundo está marcado para quatro dias depois contra o Uruguai.

Com o chamado, o defensor ficará fora da partida do Grêmio contra o Flamengo, no dia 17, às 16h, na Arena. Nenhum jogador do River Plate foi chamado para os amistosos, já que o clube irá enfrentar o rubro-negro carioca no dia 23.

Messi voltou a ser chamado após cumprir pena de suspensão imposta pela Conmebol de três meses. Depois da decisão de terceiro lugar da Copa América, o jogador do Barcelona fez pesadas críticas à entidade organizadora da competição. Outro atleta que voltou a ser chamado é Kun Agüero.