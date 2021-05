Kannemann e Pinares devem ficar à disposição para o jogo de volta da final do Gauchão

publicidade

*Com informações do repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba

O técnico Tiago Nunes poderá receber até três reforços para o segundo jogo da final do Gauchão 2021, contra o Inter, na Arena, no dia 23 de maio. O zagueiro Walter Kannemann e o meia Pinares, que se recuperam de lesão, devem ficar à disposição. O argentino, inclusive, correu em volta do gramado nesta terça-feira. O meia Jean Pyerre ainda não tem sua presença garantida, mas também pode estar apto a atuar na decisão.

Kannemann e Pinares devem ficar à disposição de Tiago Nunes apenas para o Gre-Nal da Arena. Jean Pyerre será avaliado diariamente, mas também pode voltar no segundo jogo da final.@FutebolGuaiba — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) May 11, 2021

Antes, o Tricolor terá dois compromissos. O primeiro, nesta quinta-feira, na Arena, contra o Lanús, pela Copa Sul-Americana. O outro, no domingo, no estádio Beira-Rio, na partida de ida da final do Gauchão. Em ambos, a presença do trio está descartada.

Quem também não deve atuar é o meia-atacante Pepê. Negociado com o Porto, de Portugal, o jogador, que tem mais 50 dias de contrato em Porto Alegre, não será mais aproveitado e se apresenta no dia 01 de julho. Destaque gremista em 2020, na atual temporada, foram três jogos e nenhum gol.

Negociação com Victor Bobsin retomada

O Tricolor retomou as conversas com o empresário Vinicius Prattes, que gere a carreira do jovem volante Victor Bobsin. O atleta está recebendo oportunidades no grupo principal desde o começo desta temporada e negocia renovação com o Grêmio.

Após um período paralisada, a conversa pela renovação recomeçou nesta terça feira. O vice-presidente de futebol, Marcos Hermann, no domingo, revelou que está otimista por um acerto entre as partes nesta semana.

