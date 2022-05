Kannemann fica mais perto de voltar ao time do Grêmio

publicidade

Se por um lado o Grêmio tem que administrar por ainda mais tempo um desfalque importante em meio a uma crise, por outro, um dos principais jogadores está cada vez mais próximo de retornar à titularidade. Nessa quarta-feira, o zagueiro Walter Kannemann iniciou uma nova etapa no seu reencontro com os gramados, voltando a trabalhar com intensidade total nos treinamentos. O argentino já havia começado as atividades com bola normalmente no último dia 11, mas ainda com baixa intensidade.

Liberado pela equipe médica que realizou a sua cirurgia no quadril em dezembro de 2021, o defensor começou a receber uma carga maior nas atividades. A de ontem, comandada por Roger Machado, foi um trabalho de finalização, um contra um, iniciando a jogada no arremesso lateral. Kannemann, como marcador, precisava interceptar as jogadas dos atacantes e, naturalmente, acabava em embate físico com os colegas.

A partir de agora, de acordo com o preparador físico Reverson Pimentel, o zagueiro está sendo testado de maneira progressiva. Como “não se tem controle do que pode acontecer”, diz o profissional, caso o argentino acuse dores, pode-se diminuir a intensidade dos treinos. À medida em que o jogador evoluir nos trabalhos normais e aumentar o ritmo e condições de jogo, será feita uma previsão para sua estreia na Série B.

