Kannemann pode virar desfalque no Grêmio

Enquanto trabalha na preparação do time do Grêmio para a decisão contra o Ceará, domingo, na Arena, o técnico Luiz Felipe Scolari poderá ganhar um desfalque importante. O zagueiro Walter Kannemann será julgado nesta quarta-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão no jogo diante do Fortaleza, no dia 27 de junho.

O argentino cometeu um pênalti, foi expulso e denunciado por “praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente”.

A punição pode ser de uma a três partidas. Felipão tem a ideia de retomar a dupla de zaga com Geromel e Kannemann. O treinador vem testando outras opções na equipe durante o período de treinamentos. Guilherme Guedes pode retornar à titularidade na lateral esquerda.

