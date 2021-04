Kannemann treina normalmente e deve voltar ao time do Grêmio contra o Del Valle

publicidade

Precisando vencer o Independiente Del Valle para ingressar na fase de grupos da Libertadores, o Grêmio contará com um reforço importante no sistema defensivo, tão desfalcado pela Covid-19. O zagueiro Walter Kannemann trabalhou normalmente neste domingo no CT Luiz Carvalho e deve formar a dupla com o jovem Rodrigues na próxima quarta-feira.

O argentino ainda não atuou na temporada 2021, mas como o jovem Ruan foi expulso em Assunção, o titular da posição entrará em campo mesmo sem ritmo de jogo.

Quem segue ainda em recuperação física é o zagueiro Pedro Geromel, que também estava entregue ao departamento médico. O atleta segue se recondicionando e não estará à disposição.

Para se classificar, o Grêmio precisa vencer por 1 a 0, ou por dois gols de diferença caso sofra gol. Se o placar de 2 a 1 se repetir, a decisão vai para os pênaltis.

